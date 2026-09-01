Começa nesta terça (1º) o prazo de 30 dias para que as micro e pequenas empresas do Simples Nacional escolham qual regime irão adotar em relação à reforma tributária.\nSetembro também será o mês para que as empresas que estão fora do Simples solicitem a entrada no sistema simplificado. Além disso, será o prazo para regularização de pendências por parte daquelas que correm o risco de serem excluídas do regime a partir de janeiro.\nEm relação à reforma tributária, quem já está ou vai optar neste mês pelo Simples deve escolher se quer recolher os novos tributos sobre bens e serviços (CBS e IBS) dentro da guia única ou de forma separada, no chamado regime híbrido. Para isso, é preciso selecionar a opção pelo "regime regular" no sistema da Receita Federal.\nA escolha terá efeito a partir de janeiro do próximo ano.