Neste mês de janeiro começa a fase de transição da reforma tributária quando os tributos IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) passam a ser incluídos nas notas fiscais eletrônicas com alíquotas simbólicas, sem recolhimento efetivo. Esta fase de testes exigirá mais trabalho para os escritórios de contabilidade e uma adaptação para as empresas. A expectativa é que, em breve, o consumidor também comece a sentir os efeitos das mudanças no bolso.\nAs alíquotas simbólicas serão de 0,1% para o IBS e 0,9% para a CBS. A presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás (CRCGO), Sucena Hummel, as empresas de contabilidade e de software precisam ajustar seus sistemas de emissão e recepção de notas, atualizar layouts fiscais (NF-e, NFC-e, CT-e etc.) e treinar suas equipes para garantir conformidade com os novos campos e regras fiscais. Ela prevê que todo o ano de 2026 será marcado por uma fase educativa e orientadora, dedicada a testes, ajustes de sistemas e validação de informações.