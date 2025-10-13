O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) já aprovou R$ 330 milhões em crédito com recursos do Plano Brasil Soberano para empresas de Goiás afetadas pelas medidas tarifárias impostas pelo governo dos Estados Unidos. Do crédito aprovado no estado, R$ 80 milhões foram para a linha capital de giro, R$ 200 milhões para capital de giro diversificação (busca de novos mercados), e R$ 50 milhões para bens de capital.\n“Os resultados do Brasil Soberano demonstram a rapidez e a força da resposta do governo. Assim como no ano passado, quando o BNDES apoiou com R$ 29 bilhões as empresas gaúchas afetadas pelos extremos climáticos, o Banco está atuando para amparar aquelas impactadas pelo tarifaço dos EUA, estimulando a presença em novos mercados e mantendo os empregos”, afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.