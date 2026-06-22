A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Goiás (Acieg) foi oficialmente aprovada para integrar o grupo de instituições e de entidades que compõem a Rede Blockchain Brasil (RBB) e fará o lançamento de um projeto que prepara as empresas estaduais para atender a exigências de compliance e de rastreabilidade globais, incluindo regulamentações internacionais como o Regulamento Europeu Anti-Desmatamento (EUDR)\nO Brasil criou, há poucos anos, a rede Blockchain Brasileira (RBB), infraestrutura público-permissionada pelo BNDES e o TCU. E a associação é a primeira entidade empresarial de todo o território nacional apta, tecnologicamente, para atender às exigências globais de exportação e importação.\nPara o presidente da Acieg, Rubens Fileti, a participação da entidade na RBB representa um avanço a o setor produtivo local. “Estar nessa rede reforça o compromisso com inovação, segurança e transformação digital, preparando o empresariado brasileiro para um novo cenário global”, destaca.