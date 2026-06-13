Falta injustificada e restrição de transmissões no expediente estão entre as dúvidas de trabalhadores (José Cruz/Agência Brasil)\nFaltam poucas horas para a estreia do Brasil na Copa do Mundo que será realizada entre 11 de junho e 19 de julho de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México. E como é de praxe, a cada edição, os trabalhadores começam a se planejar e tentam conciliar a paixão pelo futebol com a rotina profissional.\nDiante disso, O POPULAR conversou com especialistas para entender por que no ‘País do Futebol’ é comum que empresas liberem funcionários em dias de jogo ou flexibilizem a jornada, mesmo não sendo essa uma obrigação legal.\nComo as empresas devem proceder para liberar os funcionários para acompanhar os jogos da Seleção Brasileira?\nDe acordo com a advogada Geovanna Nunes, a legislação trabalhista não estabelece feriado nem folga obrigatória em razão dos jogos da Seleção Brasileira. Portanto, a empresa pode manter normalmente suas atividades durante os horários das partidas.