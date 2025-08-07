ExpoAmorix será realizada no setor Jaó, em Goiânia (Divulgação)\nGoiânia sedia a ExpoAmorix 2025, maior feira de negócios do setor alimentício do Centro-Oeste\nCom expectativa de atrair mais de 6 mil visitantes e com 60 marcas expositoras, a ExpoAmorix 2025 será realizada quinta (7) e sexta-feira (8) no Espaço Dois Ipês, no Setor Jaó, em Goiânia, com entrada franca, mediante inscrição antecipada.\nConsiderada a maior feira de negócios do setor alimentício do Centro-Oeste, o evento é promovido pela distribuidora Amorix Alimentos e voltado ao fomento de negócios entre fornecedores, distribuidores, confeitarias, padarias, pizzarias, sorveterias, food service e redes de varejo do setor alimentício.\nAlém da área de exposição, a ExpoAmorix oferece conteúdo especializado com acesso gratuito com nomes relevantes da gastronomia, confeitaria, panificação e do empreendedorismo digital. As palestras acontecerão em auditório com capacidade para 150 pessoas, respeitando a ordem de chegada. A programação completa está disponível no site ExpoAmorix - expoamorix.com.br e nas redes sociais da Amorix Alimentos.