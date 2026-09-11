(Divulgação)\nShopping Estação terá semana de ofertas e prêmios\nO Shopping Estação Goiânia realiza, entre 14 e 18 de setembro, a Semana Estação Premiada. Clientes que acumularem R$ 200 em compras poderão tentar retirar um voucher em uma máquina de garra. Os cupons são cumulativos entre lojas e praça de alimentação.\nQuem não conseguir retirar o prêmio na máquina terá uma segunda chance em uma roleta, com brindes como creme hidratante, chaveiro, copo, aromatizador de ambientes e vouchers de lojas participantes. A ação ocorre das 14h às 18h e permite uma participação por CPF.\n(Divulgação)\nFlamboyant lança residencial com foco em wellness em Goiânia\nA Flamboyant Urbanismo lança o Tempo Flamboyant Residencial, novo projeto do Ecossistema Wellness Flamboyant, em Goiânia. O empreendimento terá quatro opções de plantas e ambientes voltados a treino, meditação, relaxamento e cuidados com o corpo e a mente.