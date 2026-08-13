(Divulgação)\nFlamboyant Urbanismo reúne especialistas em Summit sobre futuro do mercado imobiliário em Goiânia\nA Flamboyant Urbanismo reuniu, nesta quarta-feira (12), especialistas de diferentes áreas em um Summit realizado no Flamboyant Hall, Arena Flamboyant e Central de Experiências Flamboyant Urbanismo. O encontro discutiu tendências e transformações do mercado imobiliário, além das perspectivas para o setor de alto padrão em Goiânia. A programação também marcou a apresentação de um novo empreendimento da marca no Jardim Goiás.\nO evento contou com a participação de nomes da arquitetura, paisagismo, urbanismo e marketing imobiliário, além das CEOs do Flamboyant, Emmanuele Louza, Isadora Louza e Alessandra Louza. A programação teve como inspiração o conceito de wellness, presente nos projetos da marca para a região, e abordou temas como cidade do futuro, experiências, engenharia, personalização de projetos e estratégias de mercado.