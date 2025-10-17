(Divulgação)\nFGR lança primeiro Jardins com casas prontas e lotes\nA FGR Incorporações apresenta neste sábado (18) o Jardins Montreal, primeiro empreendimento da marca a ser comercializado nas modalidades de casa pronta e lote. O evento será realizado no estande da incorporadora, próximo ao Centro Cultural Oscar Niemeyer, às margens da GO-020.\nO condomínio contará com área verde de 113 mil m², lago, escola de inglês CNA, restaurante e empório do Grupo Íz. As casas variam de 110 m² a 183 m² e os lotes vão de 250 m² a 470,5 m². Segundo a FGR, o empreendimento se destaca pela localização, entre Goiânia e Senador Canedo, a poucos minutos de shoppings e escolas.\nGuilherm de Beauharnais (Edward Wendt)\nFlamboyant celebra moda e 44 anos com nova edição do Fashion Experience\nO Flamboyant Shopping promoveu nesta quinta-feira (16) mais uma edição do Flamboyant Fashion Experience, evento que marcou também os 44 anos do centro de compras. A programação incluiu desfiles e a estreia da exposição O Olhar Além da Moda, do fotógrafo Fernando Louza.