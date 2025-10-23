(Divulgação)\nCondomínio horizontal de alto padrão na GO-020 traz simulador de esqui para Goiânia\nA GO-020 segue se consolidando como principal eixo dos condomínios horizontais de alto padrão na capital. É nesse trecho que a Opus e a Partini Urbanismo lançam o Opus Altana, empreendimento com área total de 849 mil m², dos quais 117 mil m² são de preservação permanente, com lago e nascente. O projeto leva a assinatura dos escritórios Leo Romano, Grupo Quatro e Benedito Abbud.\nEntre os diferenciais, o condomínio contará com o primeiro simulador indoor de esqui do Centro-Oeste e a primeira quadra coberta com piso de saibro em condomínio fechado de Goiânia. O complexo de lazer inclui ainda academia panorâmica, spa, pilates e espaço recovery, voltado à recuperação pós-treino.\n(Divulgação)\nGoiânia Shopping antecipa Natal e celebra 30 anos com chegada do Papai Noel