Araguaia Shopping celebra 25 anos com programação especial\n(Divulgação)\nO Araguaia Shopping comemora 25 anos nesta sexta-feira (24) com uma programação que reúne ações culturais, apresentações musicais e atividades para os clientes.\nEntre os destaques está a inauguração de um painel de 24 metros quadrados assinado pelo artista goiano Alex Katira, além de café da manhã, distribuição de brindes, bolo de aniversário e atrações ao longo do dia.\nOutback lança menu especial para a Semana do Amigo\n(Divulgação)\nO Outback Steakhouse promove até 26 de julho uma ação especial em comemoração ao Dia do Amigo. A rede oferece duas porções de Junior Ribs com acompanhamentos por R$ 119,90 nas quatro unidades de Goiânia.\nA campanha integra as ações sazonais da marca e busca estimular o consumo em grupo durante a semana comemorativa.