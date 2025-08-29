O Presidente da ANBG, Ricardo Simabukuro recebeu os apresentadores Yudi Tamashiro, Jhony Sasaki e o Ministro da Embaixada do Japão Tomoaki Ishigaki, no Bon Odori (Giuseppe Kono / Luciano Ohya)\n23ª edição do Bon Odori celebrou os 130 anos do tratado Brasil-Japão\nA 23ª edição do Bon Odori foi realizada nos dias 22 e 23 de agosto, no Clube Kaikan, em Goiânia. O evento teve ingressos esgotados e reuniu cerca de 8 mil pessoas em dois dias de programação, com apoio de 500 voluntários. O ministro Tomoaki Ishigaki e outras autoridades participaram da celebração.\nCom o tema “Arigatou, Brasil. Obrigado, Japão”, o festival marcou os 130 anos do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre os dois países. A programação contou com atrações de música e dança japonesa, taikô, participação de artistas de São Paulo e cardápio especial.