(Divulgação)\nBon Odori celebra 70 anos da ANBG\nA Associação Nipo-Brasileira de Goiás (ANBG) apresenta, na próxima terça-feira (4), a programação da 24ª edição do Bon Odori, festival de música, dança, gastronomia e cultura japonesa que será realizado nos dias 21 e 22 de agosto, em Goiânia. A edição deste ano marca os 70 anos da entidade e terá como tema "Viva o Kaikan!".\nA expectativa da organização é reunir cerca de 10 mil pessoas durante os dois dias de evento. Os ingressos já estão à venda e a programação contará com apoio da Embaixada do Japão no Brasil e da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social (Bunkyo).\n(Divulgação)\nGoiânia Shopping sorteia motocicleta no Dia dos Pais\nO Goiânia Shopping lançou campanha de Dia dos Pais que reúne as modalidades "Compre e Concorra" e "Compre e Ganhe". Até 31 de agosto, clientes que cadastrarem notas fiscais no aplicativo do shopping poderão concorrer ao sorteio de uma motocicleta Yamaha MT-07.