Eike Batista vê IA e biomassa como fontes de riqueza mundial\nPara Eike, a redução dos custos de energia será um dos principais motores das transformações econômicas previstas para os próximos anos (Divulgação)\nA combinação entre inteligência artificial, biomassa, novas tecnologias energéticas e reaproveitamento de recursos minerais poderá redefinir a economia mundial nas próximas décadas. A avaliação foi apresentada pelo empresário Eike Batista durante encontro realizado na Casa Metamorfose, no condomínio Aldeia do Vale, nessa terça-feira (2), em Goiânia.\nO encontro foi promovido pelo empresário Tiago Keniskley, criador do Método Relacional, e teve como anfitriã a empresária Dra. Ana Paula Rezende, proprietária da Casa Metamorfose. O evento reuniu lideranças empresariais interessadas em discutir tendências capazes de impactar negócios, investimentos e mercados nas próximas décadas.