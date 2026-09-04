(Divulgação)\nAraguaia Shopping lança Terça do Outlet com descontos de até 50%\nO Araguaia Shopping estreia na terça-feira (8) a Terça do Outlet, ação que estabelece um dia fixo para ofertas adicionais nas operações de outlet do empreendimento.\nNike, Adidas, Puma e Fila participam da primeira edição. As lojas selecionarão produtos com descontos adicionais às terças-feiras, que podem chegar a 50%, com renovação das ofertas ao longo das edições.\n(Divulgação)\nMy Broker realiza Feirão do Imóvel em Goiânia\nA My Broker realiza, de 4 a 7 de setembro, mais uma edição do Feirão do Imóvel, no Buriti Shopping, em Goiânia. O evento reúne empreendimentos, corretores e correspondentes bancários para análise de crédito e já contabiliza mais de 300 vendas em edições anteriores.\nO feirão começa às 16h desta sexta-feira (4), e o atendimento nos demais dias seguirá o horário de funcionamento do Buriti Shopping.