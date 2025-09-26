Goiás na programação da Tiffany & Co. em Milão\nEmmanuele Louza no baile de gala Blue Book by Tiffany (Divulgação/Ruan Pontes)\nAntecipando a agenda de eventos que se aproximam com as Semanas de Moda de Milão e Paris, a CEO do Grupo Flamboyant, Emmanuele Louza, cumpre uma intensa maratona de eventos na Itália. Entre os destaques, a empresária participou do icônico Tiffany Blue Book, integrando a seleta lista de convidados da marca, no evento anual dedicado a apresentar a coleção de sua alta joalheria desde 1845.\nAlém de um baile de gala, um show com o tenor Andrea Bocelli fez parte da programação exclusiva, desenvolvida este ano, para destacar as peças raras e valiosas da grife. Outro ponto alto foi a inauguração da flagship da marca, onde a empresária participou de um momento privado, conferindo em primeira mão, todas as novidades.