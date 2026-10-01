De Goiás a Milão: Emmanuele Louza prestigia o Vogue World\n“Estar em Milão durante a Fashion Week e acompanhar de perto um evento como o Vogue World é uma oportunidade de observar como criatividade, tradição e inovação se encontram”, afirma Louza (Divulgação/ Flamboyant)\nA CEO do Flamboyant, Emmanuele Louza, esteve entre os convidados do Vogue World: Milano, realizado na noite de terça-feira (22), na Galleria Vittorio Emanuele II, durante a abertura da Milan Fashion Week. Única representante do Centro-Oeste no evento, a executiva é também a única brasileira integrante do Vogue 100, grupo da Vogue que reúne 100 mulheres de destaque e influência em diferentes áreas.\nCom olhar atento às tendências e aos movimentos do mercado internacional, Manu acompanhou a programação que celebrou a tradição e a criatividade italianas, conectando diferentes períodos da história da moda e do design do país a temas contemporâneos.