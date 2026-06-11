Opus Terra da Grama planta 400 árvores pela biodiversidade\nProjeto quando finalizado prevê o plantio de mais 1.3 mil árvores (Divulgação/Opus)\nAs obras do condomínio horizontal de alto padrão Opus Terra da Grama seguem em ritmo acelerado e já começam a transformar a paisagem da região próxima à GO-020. Com entrega prevista para junho de 2027, o empreendimento avança agora em uma das etapas mais transformadoras do projeto: o paisagismo.\nInspirado na identidade de Goiás, na vegetação do cerrado e orientado pelos conceitos do novo urbanismo, nesta fase das obras, o empreendimento iniciou o plantio de aproximadamente 100 palmeiras imperiais, além de 50 árvores de grande porte e outras 300 árvores de pequeno e médio porte, incluindo espécies frutíferas da região, como pitanga, acerola, amora, jaboticaba e goiaba. Contudo, o projeto quando finalizado prevê o plantio de mais 1.300 árvores.