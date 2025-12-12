Pobre Juan apresenta menu especial de fim de ano com assinatura do chef\nPaleta de Cordeiro com molho Malbec e couscous marroquino e ensalata de batata. (Divulgação/Pobre Juan)\nAs festas de fim de ano são momentos de celebração, encontros familiares e, claro, boa comida. Pensando nisso, o Pobre Juan, fine dining especializado em carnes, sugere um menu para tornar essas ocasiões ainda mais especiais. Assinado pelo chef executivo da marca, Geraldo Ribeiro, o menu destaca sabores intensos, técnicas apuradas e a essência da parrilla que caracteriza a casa.\nO prato principal desta edição é a Paleta de Cordeiro, lentamente assada no forno para garantir máxima suculência e posteriormente finalizada na parrilla. A preparação é servida com um elegante molho Malbec, que realça a profundidade e o sabor da carne. Dois acompanhamentos complementam o prato: Couscous marroquino e Ensalata de batata. O menu estará disponível de 15 a 31 de dezembro, custa R$ 465,00 e serve duas pessoas.