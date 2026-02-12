Flamboyant Urbanismo conquista prêmio internacional\nAção se destacou pela instalação de um tapume pensado como espaço de convivência, com soluções voltadas à gentileza urbana, acessibilidade e cuidado com o entorno (Divulgação/Flamboyant Urbanismo)\nA Flamboyant Urbanismo foi reconhecida internacionalmente ao conquistar o prêmio FePi na categoria Design Prata com o projeto “From Worksite to Urban Experience”. As soluções foram desenvolvidas pela Enredo Brand Innovation (Brasil).\nA ação se destacou pela instalação de um tapume pensado como espaço de convivência, com soluções voltadas à gentileza urbana, acessibilidade e cuidado com o entorno.\nA proposta desenvolvida desde o início das obras do Legítimo Flamboyant Residencial e do Autêntico Flamboyant Residencial, no Jardim Goiás, chamou a atenção ao criar uma experiência imersiva, para sensibilizar, envolver e encantar diferentes públicos.