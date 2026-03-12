Marcos Túlio Campos é novo diretor de operações da EBM\nDa esquerda para a direita, Elbio Moreira, presidente da EBM, Marcos Túlio Campos, diretor de operações e Odilon Bento Moreira, Vice presidente da EBM (Divulgação/ EBM)\nMarcos Túlio vai assumir sob a sua diretoria, seis áreas importantes para a empresa: Inteligência, Novos negócios e Incorporação; Desenvolvimento de Produto e Personalização; Comercial; Comunicação e Marketing e a Secretaria de Vendas, com o compromisso de avançar ainda mais nos resultados, que, nos últimos três anos, alcançaram a marca de R$ 1 bilhão em vendas ao ano.\nO presidente da EBM, Elbio Moreira, continua à frente da companhia ao lado de Odilon Moreira, vice-presidente. Nos seus 44 anos de mercado, a EBM entregou 190 empreendimentos em 3 milhões de metros quadrados construídos em Goiânia e Anápolis em Goiás; Brasília em São Paulo.