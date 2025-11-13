O cônsul de Portugal em Goiânia, José Pedro, que representa o Pêra-Manca em Goiânia, conduziu o lançamento (Fábio Lima/ O Popular)\nLançada em Goiânia a nova safra do vinho Pêra-Manca\nO lançamento da safra 2019 do vinho Pêra-Manca, um dos rótulos mais tradicionais de Portugal e produzido pela Adega Cartuxa desde o século XV, ocorreu nesta quinta-feira (13) no restaurante Porto Cave, em Goiânia. A nova edição marca o retorno do vinho após o intervalo desde a última safra, lançada em 2018-19.\nO evento contou com a presença de representantes da adega e incluiu formações para sommeliers, além da apresentação do novo rótulo EA Reserva Branco. A iniciativa reforça a atuação da Cartuxa no Brasil, com ações voltadas ao público especializado e ao setor de gastronomia.\nO cônsul de Portugal em Goiânia, José Pedro, que também representa oficialmente o Pêra-Manca na capital, conduziu o lançamento durante um almoço no Porto Cave. A colheita de 2019 foi apresentada como resultado de um ano agrícola estável, com uvas provenientes de vinhas antigas e submetidas a estágio de 18 meses em madeira e quatro anos de repouso em garrafa.