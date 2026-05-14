Dinâmica Incorporadora comemora 43 anos de crescimento sustentável\nFusion Dinâmica Home no setor Nova Suíça foi um sucesso no lançamento (Divulgação/Dinâmica Incorporadora)\nA Dinâmica Incorporadora completou em abril 43 anos, celebrando uma trajetória de sucesso e crescimento sustentável juntamente com Goiânia. Com 78 empreendimentos verticais entregues ao longo dessas mais de quatro décadas, atualmente está com seis obra em execução e cerca de 600 colaboradores.\nA empresa festejou ainda o sucesso de mais um lançamento, o Fusion Dinâmica Home no setor Nova Suíça. Neste último ano, destaque para um ciclo marcado pela ampliação de iniciativas sociais, qualificação profissional dentro dos canteiros de obra e forte atuação em ações de voluntariado.\nOutback traz de volta seu Fondue por tempo limitado