Saldões de janeiro transformam a Região da 44 em destino de compras\nPúblico encontra também lojas de outlet que funcionam o ano todo, reunindo marcas nacionais com preços reduzidos (Divulgação/Mega Modas)\nNa Região da 44, maior polo de moda atacadista do Centro-Oeste, lojistas dos shoppings Mega Moda Shopping e Mega Moda Park realizam bazares e liquidações durante o mês de janeiro, com peças femininas, masculinas, calçados, acessórios e cosméticos, com preços a partir de R$ 20 e descontos que chegam a 80%.\nA Prints Collection, no Mega Moda Park, realiza seu bazar de fábrica de alfaiataria até o dia 31 de janeiro. A Vila Hortênsia aposta em uma liquidação de verão com descontos que podem chegar a 80%.\nJá a Camila Baeta promove um outlet especial de vestidos de festa entre os dias 16 e 24, em comemoração ao aniversário da marca, enquanto a Monalisa, referência em moda plus size, realiza seu bazar nos dias 15, 16 e 17 de janeiro. Já no Mega Moda Shopping, a Patrícia Pinheiro, especializada em peças de linho, realiza seu bazar de 16 a 30 de janeiro.