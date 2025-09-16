Nova Sede do Instituto José Paulo Resende é inaugurada em Goiânia\nNovo Instituto José Paulo Resende chega ao Setor Marista com uma proposta inovadora de saúde, estética e bem-estar (Divulgação/Instituto José Paulo Resende)\nA nova sede Instituto José Paulo Resende será inaugurada na noite desta terça-feira (16), na Rua 1.134, nº 64, Setor Marista, tem 165,89 m². O espaço clínico buscará transformar vidas com ciência, saúde, performance e constância.\nA nova sede irá oferecer uma equipe multiprofissional, tecnologia de ponta, atendimento personalizado com profissionais médicos, nutricionistas (terapias injetáveis), psicólogos e consultoria de treino visando o emagrecimento, estética, harmonização (orofacial & glútea) e mini lipo laser.\nServiço:\nInauguração da nova Sede do Instituto José Paulo Resende