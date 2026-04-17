Navesa T-63 lança novo “Renault Koleos 2026” no sábado (25)\nLançamento acontecerá na concessionária do Grupo Navesa localizada na Av. T-63. (Divulgação/ Navesa Renault)\nA Navesa Renault lançará o novo Renault Koleos, em Goiânia, na manhã de sábado (25). A Renault iniciou a pré-venda do modelo neste mês de abril de 2026, com valor sugerido a partir de R$ 289.990. O evento acontecerá na concessionária do Grupo Navesa localizada na Av. T-63, na Praça Nova Suíça.\nSua motorização “E-Tech Full Hybrid” de 1.5 turbo, com dois motores elétricos, inclui painel digital triplo, central multimídia avançada, câmeras 360º, teto panorâmico e um pacote completo de assistências de direção (ACC, frenagem autônoma, etc.). Os primeiros compradores terão acesso a condições especiais de lançamento. Mais informações e agendamento de test drive em @renaultnavesa e no (62) 3235-8888.