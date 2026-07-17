Emmanuele Louza participa de desfile exclusivo da Dolce & Gabbana\nCom sua presença marcante, Emmanuele não apenas consolida sua influência no mercado de luxo, mas também coloca o Centro-Oeste no mapa dos grandes e seletos acontecimentos da moda mundial (Divulgação/Flamboyant)\nA temporada de alta-costura internacional ganhou um toque extra de prestígio brasileiro. A CEO do Flamboyant, Emmanuele Louza desembarcou na Sicília, como a única representante da região Centro-Oeste a marcar presença na aguardada semana de Alta Moda da grife italiana Dolce & Gabbana. O evento de abertura, dedicado à Alta Gioielleria (Alta Joalheria), transformou o icônico e histórico hotel San Domenico Palace em uma verdadeira galeria de arte viva.\nDiretamente do evento, Emmanuele Louza compartilhou sua emoção e a atmosfera mágica do desfile: "Estar aqui é uma experiência indescritível e de pura inspiração. O primeiro dia de Alta Moda da Dolce & Gabbana foi inesquecível". Com sua presença marcante, Emmanuele coloca o Centro-Oeste no mapa dos grandes e seletos acontecimentos da moda mundial.