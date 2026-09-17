Moda autoral goiana se destaca em lançamento da coleção Primavera/Verão do Mega Moda\nPrincipais tendências da temporada unem trabalho artesanal e versatilidade contemporâneo (Divulgação/ Mega Moda)\nO desfile da coleção Primavera/Verão do Mega Moda, formado pelos shoppings Mega Moda Shopping, Mega Moda Park e Mini Moda, localizado em um dos maiores e mais importantes polos de moda atacadista do país, na Região da 44, em Goiânia, colocou em evidência a moda autoral goiana, que trouxe tendências com o olhar criativo dos designers locais. Em um evento intimista, trinta marcas apresentaram looks dos segmentos de moda feminina, masculina e infantil.\nCortes estratégicos, transparências sutis e modelagens fluidas que abraçam a silhueta, além de focar em peças que trazem mais frescor para a temporada que se inicia, se destacaram nas marcas femininas como Santa e Dondoca, Nathalie Ferrier e Sharlla Sousa. Enquanto as marcas Isco & Co (masculina), Donna Pink (moda praia) e A Piruinha (infantil) tiveram como foco looks mais funcionais para climas mais quentes e com cortes estratégicos, sem perder a versatilidade e o conforto.