Zootopia 2 no McLanche Feliz\nBrinquedos baseados nos personagens da animação da Disney (Divulgação/McDonald’s)\nO McDonald’s lançou uma nova campanha do McLanche Feliz inspirada no filme Zootopia 2, com oito brinquedos baseados nos personagens da animação da Disney. Entre eles estão Judy Hopps e Nick Wilde, além de Gary De’Snake, Nibbles Mapplestick, Pawbert e Flecha. As miniaturas estão disponíveis por tempo limitado em restaurantes da rede em todo o país, no balcão, totens, Drive-Thru, Peça e Retire e pelo McDelivery.\nNovo destino para bitucas\nBituqueira para que fumantes descartem as bitucas de cigarros (Divulgação/Órion Business & Health Complex)\nO Órion Business & Health Complex instalou bituqueiras em suas áreas externas para que fumantes descartem as bitucas de cigarros. A partir de agora elas serão recolhidas e destinadas à reciclagem, que será realizada pelo projeto Poiato. Eles transformam o material recolhido em massa celulósica, que é destinado para oficinas de artes para produção de papel artesanal.