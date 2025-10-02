Proprietários visitam obras do Euro Towers\nSalas e lajes disponíveis variam de 40 a 770 m² (Divulgação/Euro Towers)\nA Euro Incorporações recebe neste sábado (4) os proprietários de unidades no mega projeto de uso misto Euro Towers, que está sendo construído pela empresa no Park Lozandes. Com quase 70% das construções realizadas, o projeto lançado em 2022 conta com 733 unidades distribuídas em duas torres, sendo uma totalmente comercial e outra mista, com unidades residenciais e comerciais.\nAlém da vista livre e definitiva e da modernidade do projeto arquitetônico, o tamanho das salas e lajes disponíveis variam de 40 a 770 m². Outro ponto de atenção é a localização privilegiada. O Park Lozandes, que fica entre o Jardim Goiás e os condomínios horizontais Alphaville e Jardins, na região sudeste de Goiânia.