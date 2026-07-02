Pobre Juan leva pratos do restaurante para sua casa\nAlém da gastronomia, o serviço inclui a curadoria de bebidas (Divulgação/ William Nihues)\nO Pobre Juan oferece neste mês de julho um serviço de eventos externos que leva para a casa do cliente a mesma experiência encontrada no restaurante. A proposta é simples: cuidar de todos os detalhes da gastronomia e da harmonização para que o anfitrião possa aproveitar o encontro com tranquilidade.\nO serviço atende desde almoços e jantares mais intimistas até celebrações de maior porte, adaptando a estrutura às necessidades de cada ocasião. A equipe é responsável pelo preparo dos pratos no local, preservando o padrão que tornou a marca referência nacional em parrilla.\nO cardápio tem como destaque os cortes Angus 200+, provenientes de animais criados sob rígido controle alimentar por mais de 200 dias, o que garante elevado nível de marmoreio, maciez e sabor. Além da gastronomia, o serviço inclui a curadoria de bebidas.