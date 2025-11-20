Encontro de engenheiros no Alt 65\nProfissionais conheceram os detalhes do projeto desenvolvido por meio de parceria entre a Somos Incorporadora, a Partini, a Cy.Capital e a Toctao (Divulgação/ Toctao Soluções em Engenharia)\nA Toctao Soluções em Engenharia, empresa do Grupo Mauá, recebeu engenheiros e arquitetos integrantes do Grupo de Trabalho para falar sobre a tecnologia BIM no canteiro de obras do Alt 65 Home Design, no Setor Bela Vista.\nOs profissionais conheceram os detalhes do projeto, desenvolvido por meio de parceria entre a Somos Incorporadora, a Partini, a Cy.Capital e a Toctao, e viram como a tecnologia BIM foi incorporada a proposta trazendo mais celeridade e assertividade, além de trocarem experiências.\nO BIM, ou Building Information Modeling (Modelagem da Informação da Construção), é um sistema criado para desenvolver e compatibilizar projetos de arquitetura, dados engenharia e demais áreas da construção, como financeiros e gerenciais de um projeto de construção, por meio de modelos 3D inteligentes.