GPE evolui para Ávolli e marca novo ciclo com retorno às origens\nFachada do 15W22 Contemporary Living (Divulgação/Incorporadora GPE)\nA incorporadora GPE anuncia oficialmente seu rebranding e passa a se chamar Ávolli, dando início a uma nova fase estratégica voltada ao mercado imobiliário de alto padrão. Fundada inicialmente em São Paulo, a companhia sempre manteve uma forte conexão com Goiás.\nAgora, essa relação se consolida de forma definitiva com a Ávolli, que assume a capital goiana como território prioritário de atuação e como base para seu crescimento futuro, com o objetivo de contribuir ativamente para a transformação urbana da cidade.\nCom o rebranding oficialmente lançado, a Ávolli projeta seu crescimento a partir de Goiânia e anuncia dois novos empreendimentos para 2026. O primeiro será lançado no primeiro semestre, na Avenida T-30 no Setor Bueno; e o outro no segundo semestre, no Jardim América.