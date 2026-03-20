Páscoa do Gallo realiza 'A Fantástica Fábrica no Shopping Gallo'\nPara participar, é só seguir o perfil do shopping no Instagram, marcar com quem pretende dividir o ovo de páscoa e repostar nos seus stories, marcando o perfil @shoppinggallo (Divlgação/Shopping Gallo)\nO Shopping Gallo, um dos maiores na Região da 44 em Goiânia, já está em clima de Páscoa e lançou em seu perfil no Instagram a campanha “A Fantástica Fábrica do Shopping Gallo”.\nO centro de compras irá sortear dois ovos de chocolate trufado, de dois quilos cada. Para participar, é só seguir o perfil do shopping no Instagram, marcar com quem pretende dividir o ovo de páscoa e repostar nos seus stories, marcando o perfil @shoppinggallo. O sorteio será no dia 4 de abril.\nIpiranga e Rede Z+Z inauguram primeiro posto Texaco em Goiânia\nLocalizado no Setor Oeste, em Goiânia, esse é o primeiro posto da marca nesta região do país (Divulgação/ Ipiranga e Rede Z+Z)