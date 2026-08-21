(Divulgação)\nGAC Navesa apresenta novo SUV híbrido de luxo em Goiânia\nA GAC Navesa apresenta em Goiânia, no dia 26 de agosto, o GS9 Ultra, novo SUV híbrido plug-in da fabricante chinesa GAC Motor. O modelo tem seis lugares, 5,06 metros de comprimento, tração integral e potência combinada de cerca de 510 cv. O preço parte de R$ 379.990.\nO lançamento será realizado na concessionária do Setor Bueno, com participação de representantes da marca e test-drive para convidados. O GS9 Ultra utiliza motor 1.5 turbo combinado a dois motores elétricos e bateria de 44,5 kWh, com autonomia elétrica anunciada de até 252 quilômetros pelo ciclo CLTC. A GAC também prepara uma fábrica em Catalão, com investimento anunciado de mais de R$ 6 bilhões.\n(Divulgação)\nUP Incorporadora cria feirinha semanal no Setor Marista