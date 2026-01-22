Umuarama Concessionárias realiza evento para limpar o estoque\nOperação Limpa Estoque acontece nos dias 23 e 24 de janeiro (Reprodução/Freepik)\nA Umuarama Concessionárias promove, nos dias 23 e 24 de janeiro, a primeira grande ação do ano, a Operação Limpa Estoque. Os clientes poderão aproveitar taxa a partir de zero, bônus na avaliação do veículo usado e garantia, além de ofertas exclusivas em diversos modelos e marcas com preços ainda de 2025.\nServiço:\nO que é: Operação Limpa Estoque Umuarama Concessionárias\nQuando: Dias 23 e 24 de janeiro\nOnde: Todas as lojas da Umuarama Concessionárias nos estados de Goiás, Minas Gerais, Tocantins, Maranhão e Pará\nInformações: @umuaramaconcessionarias\nMcDonald's se une à Kopenhagen com novo McFlurry\nSobremesa combina bebida láctea sabor baunilha, calda de chocolate e trufas exclusivas Língua de Gato Duo (Divulgação/McDonald's)