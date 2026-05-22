Empresários discutem IA em Goiânia\nImersão neste sábado (23) terá participação do empresário e mentor Tiago Keniskley, um dos nomes à frente da Sócios AI (Divulgação/Turnê Sócios AI)\nA Turnê Sócios AI, evento presencial voltado a empresários e profissionais que desejam aplicar inteligência artificial de forma estratégica em seus negócios chega a Goiânia neste sábado (23). A imersão será realizada das 8h às 12h, na Casa do Relacional, no Setor Marista.\nA proposta do encontro é apresentar aplicações práticas da IA em operações empresariais, geração de novas fontes de receita e impacto da tecnologia na valorização de empresas. Entre os nomes à frente do projeto está o empresário e mentor Tiago Keniskley, criador do Método Relacional de Aceleração de Negócios e idealizador da Imersão R.E.I., que já reuniu mais de 1,3 mil participantes.