Festival de Nova Veneza lança vinho em comemoração a 20ª edição\nVinho Veneza 1924 está sendo produzido na Serra Gaúcha (Divulgação/Vinho Veneza 1924)\nPara celebrar as duas décadas de história do Festival Gastronômico Italiano de Nova Veneza, um vinho Cabernet Sauvignon, está sendo produzido na Serra Gaúcha exclusivamente para a festa, agendada para 28 a 31 de maio.\nO vinho foi batizado como Veneza 1924 Cabernet Sauvignon. Terá coloração intensa e vibrante, aromas frescos de frutas vermelhas com delicadas notas de especiarias, e um corpo médio que entrega equilíbrio e suavidade ao paladar. A pré-venda do vinho inicia a partir de 13 de maio.\nOutback oferece bebida refil gratuita na compra da Ribs Rocker Crown\nAté o dia 10 de maio, na compra de uma Ribs Rocker Crown, ganha-se um refil de refrigerante ou iced tea, ou um chopp Brahma (Divulgação/Outback)