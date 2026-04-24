Carros elétricos ganham força ao unir inovação industrial, design e autonomia\nMarca também está presente no Distrito Federal, Mato Grosso, Tocantins, Pará, Pernambuco e Alagoas (Divulgação/Grupo Ramasa)\nO mercado de veículos eletrificados vive um momento de expansão e inovação no país. Esse crescimento se sustenta em economia para o consumidor, modernização do design e vantagem competitiva em energia limpa. Esses fatores orientam a atuação da marca chinesa Omoda Jaecoo em Goiás.\nCom uma matriz predominantemente renovável especialmente baseada em hidrelétricas, o Brasil apresenta uma das condições mais favoráveis do mundo para a eletrificação da mobilidade, tornando os veículos elétricos e híbridos ainda mais eficientes do ponto de vista ambiental e econômico.\nAlém da economia, o design automotivo aparece como um fator decisivo na escolha do consumidor. A marca também está presente no Distrito Federal, Mato Grosso, Tocantins, Pará, Pernambuco e Alagoas.