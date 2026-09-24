My Broker adota novo posicionamento\nVictor Albuquerque, Ronaldo Dantas e Leandro Batista, sócios da MyBroker (Divulgação/ My Broker)\n“Do tamanho da sua vida”. Essa é a assinatura que MyBroker passou a usar ao se apresentar ao mercado brasileiro a partir de agosto, quando completou 15 anos de história. A imobiliária passa a ser definida como um ecossistema de prosperidade, por entender que o imóvel é o pontapé para o desenvolvimento da vida e dos negócios, e os espaços comercializados não se limitam ao metro quadrado ou à comissão recebida.\nA empresa goiana nasceu em 2011, inicialmente como imobiliária, com apoio de 12 corretores de imóveis, hoje ela integra o Grupo My Broker que reúne mais de 2.6 mil corretores e mantém 74 operações ativas, contando com 35 lojas próprias, 29 franquias e dez empresas do grupo. Acumulando mais de 100 mil clientes atendidos, a marca está presente em mais de 50 cidades de 13 estados brasileiros, além de atuar internacionalmente nos Estados Unidos e em Portugal.