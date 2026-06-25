Shopping Estação Goiânia é finalista do Prêmio Abrasce\nEmpreendimento concorre na categoria Eventos e Promoções com o projeto Estação Mundo do Mel (Divulgação/ Shopping Estação Goiânia)\nO Shopping Estação Goiânia, no Setor Central, está entre os finalistas do Prêmio Abrasce 2026, principal premiação do setor de shopping centers do País. O resultado final será divulgado nesta quinta-feira (25).\nO empreendimento concorre na categoria Eventos e Promoções com o projeto Estação Mundo do Mel, considerado o primeiro evento apícola realizado em um shopping do Centro-Oeste. A iniciativa reúne produtores e consumidores em torno da apicultura, com degustações, experiências interativas e ações educativas sobre a importância das abelhas.\nSoft Jardim América será entregue neste sábado\nProjeto se destaca por oferecer lazer completo e funcional (Divulgação/Dinâmica Incorporadora)