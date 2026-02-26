Cocari adquire Grupo Pivot e amplia portfólio com irrigação\nUnidade da Pivot em Nova Crixás, Goiás (Divulgação/Cocari)\nCom a aquisição de 8 lojas nos estados de Goiás e Minas Gerais, a Cocari passa atuar como uma das maiores concessionárias Case IH do país. A operação marca também a entrada da cooperativa no segmento de pivôs centrais Zimmatic para irrigação, passando a contar com 12 lojas que também incluem os estados da Bahia e Tocantins.\nA Pivot Máquinas Agrícolas e Irrigação representa atualmente duas marcas de presença global e com portfólio de produtos de alta tecnologia - Case IH e Lindsay. A Lindsay Brasil é referência global em soluções de irrigação e infraestrutura e a Case IH referência global de máquinas agrícolas.\nDas 12 filiais incorporadas, oito atuam com a revenda de máquinas Case IH e Lindsay, nas cidades de Goiânia, Cristalina, Catalão, Formosa, Nova Crixás e Uruaçu (GO), além de Unaí e Paracatu (MG). Outras quatro são dedicadas exclusivamente à irrigação, localizadas em Goiânia e Rio Verde (GO), Luiz Eduardo Magalhães (BA) e Gurupi (TO).