My Broker vence o Prêmio Xeque-Mate\nEscolha dos vencedores ocorreu por meio de uma votação popular online, encerrada no dia 5 de março (Divulgação/My Broker)\nA imobiliária goiana My Broker consagrou-se novamente como a grande vencedora do Prêmio Xeque-Mate, conquistando a premiação pelo segundo ano consecutivo. A empresa a campeã na categoria “Rede Imobiliária”.\nO evento tem como objetivo reconhecer a excelência, a estratégia e os resultados dos melhores profissionais do setor no Brasil. A premiação engloba todas as imobiliárias do país e conta com 28 categorias, sendo que cada uma possui três grandes nomes indicados para disputar um título único e exclusivo.\nParque Oeste Industrial terá primeiro eletroposto da região\n(Divulgação/ ASA Open Mall)\nO Parque Oeste Industrial vai receber o primeiro eletroposto da região, instalado no ASA Open Mall. A novidade amplia a oferta de recarga para veículos elétricos, hoje concentrada em outras áreas da cidade.