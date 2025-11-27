L’Occitane assina espaço wellness de condomínio de luxo em Rio Verde\nProjeto lançado pelo Grupo Rei Urbanismo terá um spa exclusivo voltado à experiência sensorial (Divulgação/L’Occitane)\nMarca francesa a L’Occitane amplia sua presença no Brasil e estreia no segmento residencial horizontal ao assinar o espaço wellness do novo Condomínio Alto da Serra Wellness, em Rio Verde, no sudoeste goiano. O projeto lançado pelo Grupo Rei Urbanismo terá um spa exclusivo voltado à experiência sensorial, relaxamento e conexão com a natureza.\nO spa L’Occitane, operado no formato pay-per-use, contará com três salas de massagem, uma delas equipada com hidromassagem, sauna e piscina de água quente. Localizado em área elevada da cidade, o Condomínio Alto da Serra Wellness reúne infraestrutura completa para lazer, esporte e contemplação.