Harmonização com cervejas da Colombina\nEvento é gratuito, mediante inscrição pelo Sympla e as vagas são limitadas (Divulgação/Moove Home Brasal)\nApaixonados por cervejas especiais e boa mesa terão um encontro marcado no sábado (29), em Goiânia. Das 11h às 15h, o Moove à Mesa reúne feijoada, chopp e uma experiência de harmonização com rótulos da Cervejaria Colombina, no Moove Home Brasal, Setor Bueno.\nAberto ao público, o evento é gratuito, mediante inscrição pelo Sympla e as vagas são limitadas. A programação será conduzida por Alberto Nascimento, sommelier de cervejas formado pela Doemens Akademie.\nFlamboyant Instituto realiza a 10ª edição da Vitrine do Conheciment\nEmmanuele Louza, Flávia Louza, Dalton Paula e Alessandra Louza (Divulgação/Ruan Pontes)\nO Flamboyant Instituto realizou, nos dias 21 e 22 de agosto, a 10ª edição da Vitrine do Conhecimento, projeto que desde 2016 promove o acesso ao conhecimento e reúne experiências voltadas à reflexão, ao desenvolvimento humano e à transformação social.