Condomínio Fazenda Villagio Texas atinge 92% de vendas\nEmpreendimento alia natureza e sofisticação em uma área de 3 milhões de m² (Divulgação/ BrDU Urbanismo)\nA BrDU Urbanismo comercializou 92% dos 571 lotes da Fazenda Villagio Texas, condomínio horizontal de alto padrão recém-lançado, às margens da GO-010, em Goiás. Inspirado no lifestyle dos ranchos americanos e no conceito de “agro de luxo”, o empreendimento alia natureza e sofisticação em uma área de 3 milhões de m², com estrutura de lazer, segurança de ponta e centro equestre.\nLocalizado a poucos minutos de Goiânia, o projeto reforça a valorização do eixo da GO-010 e reflete a demanda crescente por moradias que combinam qualidade de vida, contato com o campo e proximidade urbana.\nBon Odori: começa a venda de ingressos para a 24ª edição\nBon Odori contará com a correalização da Embaixada do Japão no Brasil e da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social (BUNKYO) (Divulgação/ Acervo ANBG – Kaikan)