Italac é a nova patrocinadora do Goiás Esporte Clube\nEstreia do patrocínio aconteceu durante a partida entre Goiás e Cruzeiro (Divulgação/Italac)\nA Italac anuncia seu patrocínio ao time de futebol masculino do Goiás Esporte Clube, reforçando sua presença em seu estado de origem. A parceria marca um novo capítulo na relação construída ao longo de 30 anos com o estado e com a comunidade local.\nA estreia do patrocínio aconteceu durante a partida entre Goiás e Cruzeiro, pela Copa do Brasil, com o logo da Italac estampado nas costas da camisa do time. A parceria também prevê diversas outras ações ao longo do ano. A marca já apoia a escolinha de futebol do clube, contribuindo para a formação esportiva e social de crianças e adolescentes.\nO patrocínio também reforça o compromisso da Italac com o esporte e bem-estar, com apoio a corridas de rua, vôlei, judô e ciclismo e outros esportes, em um movimento alinhado à estratégia da companhia de incentivar hábitos de vidas saudáveis e performance, território em que a linha de bebidas proteicas ProPlay 15g ganha relevância.