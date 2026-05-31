Decorados da torre Tonino Lamborghini Residences and Offices Goiânia estão abertos ao público\nUm dos apartamentos decorados da torre Tonino Lamborghini (Divulgação/Tonino Lamborghini)\nDesde o início de maio, os decorados residencial e office do Tonino Lamborghini Residences and Offices Goiânia seguem abertos à visitação pública, no showroom montado na Av. República do Líbano, em Goiânia, pela Sim Incorporadora, empresa goiana parceira da marca italiana de luxo no empreendimento. Com a assinatura da arquiteta Elisa Cozadi, tanto o projeto office quanto no residencial trazem como proposta essencial mostrar ao máximo o DNA da marca, transmitindo as ideias de exclusividade e sofisticação.\n“ A força da marca está justamente em suas premissas de design, baseadas no constante uso de linhas aerodinâmicas, cores escuras e tons mais fechados, além da estética automobilística, sempre muito presente”, salienta a arquiteta.