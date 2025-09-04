FGR Incorporações lança o Jardins Montreal\n-Jardins Montreal (1.3308461)\nO Jardins Montreal o novo lançamento da FGR Incorporações será apresentado ao mercado imobiliário na próxima quarta-feira (10) com a palestra de “GIBA”, medalhista da seleção brasileira de Vôlei, no palco do Centro de Convenções da PUC-GO.\nO empreendimento, que possibilitará que o cliente escolha entre casa ou lote, está localizado há 10 minutos do Shopping Flamboyant e oferecerá financiamento direto com até 40 anos para pagamento.\nCom VGV estimado em R$ 430 milhões, o “Jardins Montreal” terá 596 unidades, com padaria, restaurante, escola de inglês internos e área de lazer completa. O grande destaque será a mata nativa preservada de 113mil m2 e uma represa com peixes.\nA maquete e casas decoradas, com 3 opções de plantas e 45 tipos diferentes de fachadas estarão disponíveis para visitação no Stand de Vendas da FGR, ao lado do Centro Cultural Oscar Niemeyer, a partir de 11 de setembro, na GO-020.