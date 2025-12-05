Flamboyant Urbanismo transforma tapume de obra em espaço de convivência\nAção oferece mural interativo para crianças, painel histórico da cidade, bebedouro, ponto de água para pets, lixeiras, bicicletário, calibrador de pneus, bancos e telas digitais (Divulgação/Sêny Azevedo)\nA Flamboyant Urbanismo transformou o período de obras em uma experiência para a comunidade. No entorno da construção, localizada no Jardim Goiás, o tapume vai além de isolar a construção, oferece um mural interativo para crianças, painel histórico da cidade, bebedouro, ponto de água para pets, lixeiras, bicicletário, calibrador de pneus, bancos e telas digitais com o andamento da obra.. Um QR Code permite contato direto com a equipe de relacionamento ao cliente, aproximando moradores e visitantes do desenvolvimento urbano.